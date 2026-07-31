Décès de Franco Baresi | Une légende du football italien

Le football italien est en deuil. Franco Baresi, ancien capitaine de l’AC Milan et figure majeure de Squadra Azzurra, est décédé à l’âge de 66 ans. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle des grands joueurs qui ont construit leur légende par la fidélité, la régularité et l’excellence.

Né en 1960 en Lombardie, Baresi a consacré toute sa carrière professionnelle à l’AC Milan. Arrivé au club très jeune, il est rapidement devenu un pilier de l’équipe avant d’en porter le brassard de capitaine pendant de nombreuses années. Son nom restera à jamais associé à l’histoire des Rossoneri.

Défenseur d’exception, il se distinguait par son intelligence de jeu, son anticipation et sa capacité à organiser toute une ligne défensive. Sa vision tactique et son calme sous pression ont fait de lui une référence mondiale à son poste, bien au-delà des frontières italiennes.

Dans les années 1980 et 1990, il fut l’un des artisans du Milan AC qui a dominé le football européen. Aux côtés de Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Ruud Gullit, Frank Rijkaard et Marco van Basten, il a participé à une période dorée ponctuée par plusieurs titres nationaux et trois Coupes d’Europe.

Sous le maillot de la sélection italienne, Baresi a également connu les sommets. Il faisait partie de l’équipe sacrée championne du monde en 1982 et a disputé la finale de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

Au-delà des trophées, Franco Baresi restera comme un modèle de professionnalisme et de fidélité. Dans un football souvent dominé par les changements et les carrières courtes, il représente une autre vision du sport : celle d’un joueur entièrement dévoué à son club et à ses couleurs.

Son héritage dépasse les statistiques. Il laisse l’image d’un capitaine respecté, d’un défenseur élégant et d’un monument dont le nom restera gravé dans la mémoire du football mondial.

Djamal Guettala