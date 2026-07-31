Championnats du monde de lutte | Médaille d’argent pour Tasnim Athimni

​La jeune lutteuse tunisienne Tasnim Athimni a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des 40 kg lors des Championnats du monde de lutte U17, qui se déroulent actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan.

Au terme d’un parcours exceptionnel, la jeune pépite de la lutte tunisienne s’est hissée jusqu’en finale de la compétition internationale, indique le Comité national olympique tunisien (Cnot), en évoquant un véritable exploit pour le sport national.

​Ce succès marque une nouvelle étape pour les sports de combat en Tunisie, car en plus de récompenser le talent et la détermination de Tasnim Athimni, cette performance inspire toute une nouvelle génération d’athlètes et démontre le potentiel des jeunes talents tunisiens sur la scène internationale.

« Tout au long du tournoi, la lutteuse a fait preuve d’une maîtrise technique et d’une force mentale exemplaires face aux meilleures athlètes mondiales de sa catégorie»., commente encore le Cnot qui a chaleureusement félicité la championne « pour cet exploit qui fait briller le drapeau tunisien lors de ce grand rendez-vous sportif ».

Y. N.