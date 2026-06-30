Des groupes coréens et indiens vont développer leurs activités en Tunisie

Des représentants de groupes industriels de la Corée du Sud et de l’Inde ont convenu de l’importance d’investir dans les ressources humaines et l’expertise technologique de la Tunisie, en développant leurs activités industrielles dans notre pays.

Des discussions sont en cours entre des représentants de constructeurs automobiles de Corée du Sud et la Tunisian Automotive Association (TAA) pour organiser une visite en Tunisie de dirigeants d’entreprises automobiles sud-coréennes.

C’est ce qu’a annoncé l’ambassadeur de Corée du Sud en Tunisie, Sun Lee Tae-won, en participant; le lundi 29 juin 2026, à un forum organisé par nos confrères d’Univers News intitulé «Tunisie : le dragon de la Méditerranée — une possibilité réelle ou une simple ambition ?». Il soulignant l’excellence des jeunes talents tunisiens et du système éducatif du pays, comme en témoigne la grande valeur accordée au diplôme du baccalauréat.

Considérant cet aspect comme un atout positif, le diplomate a établi un parallèle avec l’expérience de son propre pays, qui a misé de manière soutenue et déterminée sur l’éducation et les diplômes d’études supérieures.

L’ambassadeur a ajouté que, malgré certaines différences structurelles entre les économies des deux pays, il existe des domaines de coopération prometteurs — notamment le secteur agricole — ainsi que des opportunités d’échange d’expertise dans le domaine des technologies de l’information, compte tenu en particulier des défis communs découlant des mutations géopolitiques et géoéconomiques qui affectent les nations du monde entier.

Il a par ailleurs souligné que la Tunisie constitue une porte d’entrée stratégique facilitant l’accès des entreprises coréennes à l’Europe et à l’Afrique ; par conséquent, le choix de la Tunisie par de grands conglomérats coréens revêt une importance majeure et témoigne d’une démarche réfléchie, pragmatique et durable.

Quelles actions mettre en œuvre pour que la Tunisie connaisse un boom économique similaire à celui des quatre dragons d’Asie du Sud-Est? En réponse à cette question, l’ambassadeur a souligné que «la Corée et la Tunisie ont des points communs : une population jeune, une passion pour les études et une ouverture sur l’extérieur. Toutefois la Tunisie a des défis à relever. Elle pourra disposer des conditions nécessaires pour accomplir une trajectoire comparable à celle du Corée, surtout qu’elle regorge de talents brillants capables d’anticiper les mutations dans le monde…»

De son côté, Santi Swaroop, deuxième secrétaire à l’ambassade de l’Inde en Tunisie, a annoncé la visite prochaine à Tunis d’une délégation de chefs d’entreprise et de dirigeants d’importantes sociétés technologiques indiennes, expliquant que les autorités tunisiennes et indiennes préparent actuellement cette visite afin de renforcer la coopération économique dans ce secteur, en s’appuyant sur le succès des entreprises indiennes ayant récemment choisi d’investir dans notre pays et d’y développer leurs activités.

Ces propos ont été tenus lors d’un panel du même forum consacré à la diplomatie économique, a rapporté Mosaïque FM.

I. B.