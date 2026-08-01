Une nuit 100 % cubaine le 4 août au Festival de Boukornine

Le Festival international de Boukornine met les rythmes latinos à l’honneur pour une soirée exceptionnelle ce mardi 4 août 2026 à 22h à l’occasion d’un double concert en plein air.

L’affiche réunira Raúl Paz, figure incontournable et grande voix de la scène cubaine contemporaine, ainsi que le groupe Somos Nai.

Amateurs de salsa, de bachata et de musiques du monde sont attendus sous les étoiles de Boukornine pour un événement qui s’annonce chaleureux et festif.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles aux tarifs de 20 DT et 30 DT, notamment via la billetterie en ligne du festival.

« Salseros, bachateros, amoureux des rythmes latinos et de la vraie musique cubaine : cette soirée est faite pour vous », commente les organisateurs.

Y. N.