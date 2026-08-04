Tunisie | Pluies et températures atteignant 38°C cette nuit

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies, parfois abondantes, sont annoncées sur le nord et le centre pour le début de cette nuit, avant un retour à un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays.

C’est ce qu’annonce l’Institut national de la météorologie (INM), en précisant que les vents seront faibles et que des rafales pourront dépasser provisoirement 70 km/h sous les orages.

Pour les températures, l’INM prévoit des nocturnes variant entre 28°C et 33°C sur le nord, le centre et le sud-est et entre 34°C à 38°C sur le sud-ouest.

Y. N.