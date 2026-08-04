Cinéma-Tunisie | Aya Bellagha primée au Festival international du film d’Amman

Aya Bellagha a remporté le prix de la Meilleure première interprétation féminine (Best First-time Lead Actress) pour son rôle dans le long métrage Where the Wind Comes From (وين ياخذنا الريح) d’Amel Guellaty, lors de la 7ᵉ édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film, qui s’est tenue du 26 juillet au 3 août 2026 en Jordanie.

C’est ce qu’annonce le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) en précisant que cette nouvelle distinction vient saluer la performance remarquable d’Aya Bellagha dans le premier long métrage d’Amel Guellaty, confirmant le rayonnement du cinéma tunisien et de ses talents sur la scène arabe et internationale.

Félicitations à Aya Bellagha, à la réalisatrice Amel Guellaty ainsi qu’à toute l’équipe du film pour cette belle consécration, lit-on encore dans l’annonce publiée ce mardi 4 août par le CNCI.