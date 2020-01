René Trabelsi se réjouit du carton plein du tourisme tunisien en 2019

René Trabelsi, par monts et par vaux

Le ministre du Tourisme René Trabelsi, toujours sur le pont pour suivre l’évolution du secteur, s’est félicité que la saison hivernale, elle aussi, se déroule bien. Ainsi, un autre pari est gagné. Et le cap est maintenu pour que la reprise se confirme encore –moyennant quelques efforts supplémentaires sur les plans du service et de l’environnement. Rien de plus facile… semble-t-il.

Par Marwan Chahla

Dans une déclaration au micro de Mosaïque FM, l’infatigable René Trabelsi, prenant le pouls de l’activité touristique à la seconde près, s’est réjoui qu’à un moment fort de la saison hivernale 2019-2020 du tourisme tunisien, les choses se passent comme prévu: tous les établissements hôteliers du sud tunisien affichent complet, même ceux qui viennent à peine d’ouvrir leurs portes. De Tozeur à Djerba et ailleurs, l’on s’arrache les chambres et les lits des hôtels.

Régularité de l’activité touristique étalée sur toute l’année

C’est cela, explique le ministre, la mission qu’il s’est assignée: une constance et une régularité de l’activité touristique étalée sur toute l’année et profitant à toutes les régions du pays.

Les résultats des fêtes de la fin de l’année 2019 donnent, selon le ministre, une fois de plus la preuve que le tourisme tunisien a retrouvé son équilibre et que la confiance placée en la destination Tunisie par les tour-operators, agences de voyage, compagnies aériennes et autres acteurs, nationaux et étrangers, est enfin retrouvée.

Pour René Trabelsi, les chiffres atteints en 2019 –c’est-à-dire plus de 9 millions de visiteurs étrangers– sont le fruit de l’effort de tous et ce record est réalisable en 2020, voire améliorable… Il suffirait tout simplement de poursuivre sur la même voie et d’y apporter également les corrections qu’il faut, notamment en matière de qualité des services fournis aux visiteurs étrangers «dans les hôtels et en dehors de ces établissements, à savoir dès leur arrivée en Tunisie, dans nos aéroports, dans les déplacements de nos clients, à tout moment de leur séjour dans notre pays, jusqu’à leur départ…» Bref, c’est à un éveil de tous les instants que René Trabelsi appelle les professionnels du tourisme.

Une plus grande attention devra être accordée à l’environnement

Autre aspect sur lequel le ministre n’a pas manqué d’insister: la plus grande attention qui devra être accordée à l’environnement dans notre pays. Ici, René Trabelsi fait sans doute allusion à la propreté de nos villes, de nos rues et des lieux que peuvent visiter les touristes étrangers…

Roulez, monsieur le ministre, vous faites bien ce que vous savez faire: les résultats que vous avez réalisés à la tête de votre département ont amplement démontré vos qualités professionnelles et, certainement à un degré égal sinon supérieur, votre patriotisme…