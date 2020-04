Les marchés municipaux seront ouverts de 7h à 14h, annonce la mairie de Tunis

La municipalité de Tunis a annoncé vendredi 10 avril 2020, que les marchés municipaux seront désormais ouverts de 7h à 14h, pour permettre aux citoyens de s’approvisionner en divers produits alimentaires. Les commerçants et les clients devront se soumettre à des règles d’hygiène et d’organisation strictes, pour éviter la propagation du coronavirus.

Dès demain, samedi 11 avril, les commerçants seront invités à coordonner avec les services de la municipalité et de la sécurité, afin d’assurer le respect total des consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale, l’organisation de la file d’attente et le nombre de clients autorisés à accéder au marché (selon la superficie), et ce pour éviter toute contamination par le covid-19.

«Toute infraction aux règles entraînera la fermeture des commerces», avertit la municipalité dans un communiqué.

La mairesse de Tunis, Souad Abderrahilm, rappelle également que les habitants ne doivent pas aller faire leurs courses en famille, mais qu’un seul membre est autorisé à se rendre, d’une manière exceptionnelle, au marché et ce, dans le cadre du respect de la mesure de confinement.

Y. N.