GIF Filter annonce des revenus en baisse de -70 % au 1er trimestre 2020

Partagez 0 Partages

Les revenus de la société Générale Industrielle de Filtration (GIF Filter SA) au 1er trimestre 2020 ont enregistré une baisse de 1.743.343 dinars tunisiens (DT), soit -70 % par rapport aux revenus enregistrés à la même période de 2019.

Cette baisse, la société l’explique principalement par la propagation de la pandémie du Coronavirus, commençant par la Chine en novembre 2019 et arrivant en Italie fin janvier 2020, qui a créé une panique générale à l’échelle mondiale et a impacté négativement les approvisionnements de la société ce qui a ralenti voire même bloqué sa production et causé la chute de ses ventes, sachant qu’elle a dû fermer durant tout le mois de février pour manque de matière première en provenance de la Chine et de l’Italie.

En tout, et sur le 1er trimestre 2020, l’usine n’a fonctionné que pendant 5 semaines à plein temps. Les commandes sont là mais en attente de la reprise de l’activité prévue pour le 4 mai, date du début du dé-confinement progressif annoncé par le gouvernement.

La production en quantité au 31 mars 2020 a enregistré baisse de 404.012 pièces soit -78% par rapport à la même période de 2019.

Les investissements réalisés sur le 1er trimestre 2020 ont totalisé la somme de 7.642 DT, soit une augmentation de 22% par rapport au 31 mars 2019.

L’endettement a enregistré une légère baisse par rapport au 31 décembre 2019 qui correspond au reclassement des crédits à moyen terme.

Enfin, la trésorerie nette de la société s’élève à 2.185.955 DT au 31 mars 2020 contre 2.681.095 DT au 31 décembre 2019, soit une baisse de 18%.

Source : communiqué.