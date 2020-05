La Tunisie est-elle «protégée» contre le Covid-19 ?

Un confrère anesthésiste a posé aujourd’hui une question qui me semble primordiale pour la gestion future de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) : pourquoi la Tunisie est-elle jusque-là relativement protégée contre ce virus ?

Par Dr Kaissar Sassi *

Une bonne question s’il en est, sachant qu’au samedi 2 mai 2020, la Tunisie ne compte «que» 1013 cas d’infection par le coronavirus et «seulement» 42 décès, alors que le premier cas a été dépisté il y a exactement deux mois et que la règle du confinement général n’a pas été rigoureusement observée par la population, au contraire, il y a eu beaucoup d’écarts.

Notre pays ne dispose pas d’étiquette particulière ou de spécificité géographique qui peut expliquer cet épiphénomène. Nos seules particularités sont : une consommation importante de harissa et une révolution sociale qui nous a beaucoup énervés ces dernières neuf années !

Les explications avancées jusque-là sont peu probables

Les autres explications purement «scientifiques» sont peu probables, selon l’avis de nos sommités scientifiques.

Concernant la vaccination BCG, on n’est pas un cas isolé dans le monde, tout de même on peut se féliciter pour sa pratique quasi-systématique à toute la population.

Notre alimentation ne se base pas sur les apports purement bios et vitaminiques.

On n’a pas la meilleure qualité d’air avec des niveaux de pollution qui frôlent la moyenne mondiale.

On n’a pas d’autres infections spécifiques à notre pays qui peuvent interférer avec l’infection coronavirus.

On partage beaucoup de gènes avec les Arabes, les Européens et naturellement les Nord-africains. Je ne pense, donc, pas que notre ADN contient le gène de la protection spécifique à notre population.

Est-ce tout simplement l’effet des mesures de prévention mises en œuvre précocement, mais on est loin d’être une exception. D’autres pays ont eu les mêmes réflexes avec des écarts très importants dans les résultats par rapport à nous.

Un mystère scientifique qui reste à résoudre

Alors, pourquoi la Tunisie est-elle jusque-là relativement protégée contre ce virus ? C’est devenu une question pour un champion.

On devrait mener cette réflexion et lancer des études scientifiques pour espérer lever ce mystère, car un train peut en cacher un autre.

En France, in a mené l’enquête et on a découvert que des patients hospitalisés en réanimation en décembre 2019 étaient déjà Covid positif. Peut-être que c’est le cas en Tunisie aussi… Je ne sais pas, mais il faut résoudre ce mystère scientifique.

Les universitaires devront travailler sur ce sujet brûlant le plutôt possible pour ne pas dire en extrême urgence.

* Médecin-réanimateur.