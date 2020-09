Nabil Karoui : Nous allons retirer la confiance aux ministres désignés par Kaïs Saïed

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a annoncé ce matin, mardi 1er septembre 2020, qu’une motion de censure sera déposée par la coalition parlementaire à laquelle appartient son parti contre certains ministres chargés des départements de souveraineté au sein du gouvernement Mechichi : ceux ayant été, selon ses dires, désignés par Nadia Akacha, conseillère du président de la république, Kaïs Saïed.

Selon le patron de Nessma, qui s’est exprimé sur les ondes de Mosaïque FM, la liste ministérielle proposée par Hichem Mechichi est composée de «deux morceaux» : le sien et un autre «qui lui a été imposé à minuit moins quart».

Sur un ton clairement élevé, Karoui a parlé avec beaucoup de confiance et de soulagement, lui qui a été totalement mis à l’écart du gouvernement Fakhfakh, assurant détenir, aujourd’hui, la légalité, grâce aux 120 députés de sa coalition.

Interdit de voyager et de dépenser son argent parce qu’il fait face à des poursuites judiciaires pour des affaires de corruption financière, Nabil Karoui semble plus que jamais déterminé à tenir les rênes du pouvoir en Tunisie. Et pour cela, il compte exclusivement sur son alliance contre nature avec les islamistes de l’Assemblée, Ennahdha et Al-Karama.

En attendant, il continue à mener une guerre médiatique contre le chef de l’Etat, lui reprochant notamment de s’être opposé à ce que Qalb Tounes soit intégré au gouvernement Fakhfakh.

Rappelons que ce lundi a lieu la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Mechichi, et que Qalb Tounes a déjà annoncé qu’il votera en sa faveur.

C. B. Y.