Hichem Mechichi : «Nos mains sont tendues vers tout le monde»

A l’occasion de la cérémonie de passation des pouvoirs, tenue ce jeudi, 3 septembre 2020, à Dar Dhiafa, à Carthage, le nouveau chef de gouvernement, Hichem Mechichi, a dit qu’il collaborera avec toutes les parties, à l’instar du parlement, la présidence de la république, les partis politiques et les organisations nationales, pour aider le pays à affronter ses problèmes.

En annonçant «tendre les mains vers tout le monde», Mechichi lance un message implicite répondant aux accusations, dont il fait l’objet, selon lesquelles il a succombé aux avances de la troïka parlementaire composée d’Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama, pour obtenir leur confiance parlementaire, dans un premier temps, puis s’allier à eux dans l’avenir, trahissant ainsi le pacte moral qu’il avait conclu avec président de la république, Kaïs Saïed.

Mechichi a, par ailleurs, affirmé que le climat économique et politique difficile et complexe que traverse actuellement la Tunisie n’empêchera pas son gouvernement de déployer tous les efforts pour arrêter l’hémorragie économique et relever les défis qui assureraient la stabilité du pays.

Le nouveau chef de gouvernement, qui était ministre de l’Intérieur entre février et août 2020, a, sur un autre plan, salué la stabilité de la situation sécuritaire dans le pays, affirmant qu’il s’agissait d’une grande victoire obtenue grâce aux efforts et aux sacrifices de l’armée nationale et des forces de sécurité, et assurant que son gouvernement cherchera à intensifier ses efforts pour lutter contre le terrorisme et la criminalité, en plus de soutenir les institutions de sécurité et militaires et d’améliorer les soins aux familles des martyrs et des blessés.

Mechichi a également remercié «l’Armée blanche» (par allusion au personnel médical et paramédical) qui a grandement contribué à faire face à la pandémie du coronavirus dans le pays.

