Sidi Bouzid : Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de plus d’un million de dinars

Partagez 0 Partages

D’après un communiqué de la Douane tunisienne, une patrouille de la Garde douanière à Sidi Bouzid a réussi à saisir un camion léger chargé de marchandises destinées à la contrebande, dont la plaque d’immatriculation est tunisienne et qui était conduit par un citoyen tunisien.

Le camion qui venait du de Sidi Ali Ben Aoun et allait vers Sidi Bouzid contenait des dizaines de milliers de pièces d’accessoires de téléphones mobiles, de montres et lunettes de marques imitées et d’appareils électroniques. La valeur totale de ces objets a été estimée à 1,1 million de dinars.

Au cours de l’enquête, le chauffeur a présenté de faux documents et a déclaré qu’il n’était pas le propriétaire des marchandises.

Plus tard, avec l’arrivée du vrai propriétaire sur place, ce dernier a indiqué qu’il avait acquis les objets saisis d’un commerçant opérant dans une ville frontalière du centre-ouest tunisien et qu’il n’avait pas de documents ou de factures prouvant leur provenance.

Mais ce n’est pas tout… Lors du transport du camion vers le siège de la Garde douanière, il est tombé en panne, et c’est là que le chauffeur et le propriétaire des marchandises ont tenté d’agresser les agents et d’inciter les citoyens de la région à les aider à reprendre le camion et les objets saisis.

Finalement, des patrouilles supplémentaires sont arrivées en renfort, en coopération avec la Garde nationale, et le transfert du camion et de la marchandise a fini par avoir lieu.

C. B. Y.