Kébili : Des sit-inneurs bloquent l’entrée des sites pétroliers à El-Faouar

Partagez 0 Partages

Ph. d’archives.

Après le sit-in El-Kamour (Tatatouine), qui dure depuis plus d’un mois, ayant causé l’arrêt de la production et poussé la compagnie pétrolière autrichienne OMV à démobiliser son personnel, des protestataires en sit-in devant les installations pétrolières situées à El Faouar (Kébili) ont bloqué, hier jeudi 10 septembre 2020, l’entrée aux camions de transport de carburant. Le sabotage se poursuit…

Les manifestants d’El-Fouar, admis au concours de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage de Kébili avaient entamé leur sit-in, le 26 août dernier, pour revendiquer l’entrée en exercice de la société, où 590 ouvriers admis au concours organisé en 2019, devraient être employés.

Hier, ils ont bloqué le passage des camions, sous prétexte de mettre la pression sur les autorités et les pousser ainsi à répondre à leurs revendications, faisant fi des conséquences sociales et économiques qu’engendrerait le blocage de la production, comme cela fut le cas pour le sit-in d’El-Kamour, qui à cause de l’anarchie imposée par les manifestants et l’inertie des autorités, a conduit la compagnie pétrolière à décider de partir, mettant 2000 employés en chômage.

«Les revendications légitimes» ont finalement bon dos, même si elles s’apparentent à l’anarchie et plombent l’économie du pays… Quant aux autorités, elles continuent à faire la sourde oreille et regardent sans trop s’inquiéter et sans réagir, le pays couler…

Y. N.