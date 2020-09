Naoufel Saïed, propagandiste de son frère sur Facebook

Kaïs Saïed doit comprendre que ceux qui critiquent certaines de ses décisions ne sont pas des ennemis ni des comploteurs (car il leur arrive aussi souvent de le défendre, et c’est notre cas), et que ce ne sont pas les louanges de ceux qui l’applaudissent quoi qu’il fasse qui lui rendent le meilleur service. Ceux-là l’aveuglent et lui portent préjudice.

Par Imed Bahri

En parcourant le profil Facebook de l’universitaire Naoufel Saïed, le frère cadet du président de la république et en voyant toutes les photos de Kaïs Saïed qu’il partage avec des phrases à sa gloire incrustées en blanc sur ces photos, on se croirait sur les autoroutes irakiennes ou libyennes à l’époque de Saddam Husseïn et de Mouammar Kadhafi, avec les portraits géants à la gloire de ces prétendus leaders et des slogans chantant leur louange.

Pour le frangin Saïed, tout est beau et joli dans le royaume de son frère aîné

Au lieu de profiter de sa proximité avec le président et de l’influence même minime qu’il peut exercer sur lui en l’alertant sur ce qui ne va pas, sur les dysfonctionnements, sur le fait qu’il doit rompre son isolement, qu’il doit s’ouvrir et diversifier les personnes qu’il écoute et qu’il cesse d’écouter toujours les mêmes, qu’il réduise l’influence surréaliste et néfaste de la directrice de son cabinet, son ancienne élève Nadia Akacha, qui ne laisse personne avoir l’oreille du président à part elle et qui l’isole, qu’il s’entoure de personnes qui connaissent l’Etat, qu’il fasse appel à des profils complémentaires au sien, qu’il le sensibilise sur le danger de la situation dans le sud du pays, sur la nécessité de mettre un terme à la paralysie du secteur pétrolier et gazier dans cette région, qu’il lui dise de cesser de répudier les ministres, ambassadeurs et responsables pour un oui ou un non, comme des malpropres, qu’il l’alerte que les humiliations en série qu’il fait subir à de nombreuses personnes sont désastreuses pour son image et dévastatrices pour l’Etat, que ceux qu’il croit corrompus et véreux ne sont pas ceux qu’il a congédiés mais d’autres qui continuent de rafler les postes importants, de cesser d’être autiste et d’écouter.., eh bien, au lieu de tout cela, le frangin Saïed nous dit sur son profil Facebook que tout est beau et joli dans le royaume de son frère aîné.

Il est temps que le président se réveille, se rattrape et corrige ses gaffes

M. Saïed frère, qui voit tout en noir ou blanc (ou bien avec son frère ou bien contre lui) et qui est dans une analyse très superficielle de la situation, va croire en lisant ces lignes que nous sommes contre son frère; il va croire à un complot (toute critique est interprétée comme un complot) alors que c’est là un appel sincère pour que Kaïs Saïed se réveille, se rattrape et corrige ses gaffes qui se multiplient à n’en plus finir depuis son investiture il y a dix mois.

Écoutez la critique et acceptez-là, ce ne sont pas les louanges et ceux qui applaudissent le président quoi qu’il fasse qui lui rendent service. Ceux-là l’aveuglent et lui portent préjudice. Ceux-là accéléreront sa chute et iront ensuite casser du sucre sur son dos, comme ils ont déjà fait avec ses prédécesseurs