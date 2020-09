El-Kamour : Tarek Haddad Toujours en mode flemmard (vidéo)

Grave. Dans une vidéo publiée hier soir, vendredi 11 septembre 2020, l’agitateur Tarek Haddad, porte-parole du sit-in El-Kamour, à Tataouine, qui a arrêté la production pétrolière depuis la mi-juillet dernier, tient de dangereux propos régionalistes et séditieux, qui plus est, sur un ton arrogant et insolent.

Mais ce hors-la-loi qui s’est introduit illégalement dans une zone militaire et qui bloque la production pétrolière depuis le 16 juillet (bientôt deux mois) reste intouchable. La présidence de la république, la présidence du gouvernement et la présidence de l’Assemblée font d’énormes efforts pour regarder ailleurs et ne rien faire. La Tunisie peut continuer à couler…