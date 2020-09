Opération d’Akouda : Les sécuritaires honorés par le chef du gouvernement Hichem Mechichi (Photos & vidéo)

Les sécuritaires qui ont éliminé dimanche dernier, les 3 terroristes ayant mené l’attaque au croisement d’Akouda à Sousse, contre les adjudants de la Garde nationale, ont été honorés, aujourd’hui samedi 12 septembre 2020, par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, au cours d’une cérémonie organisée au ministère de l’Intérieur.

Hichem Mechichi qui a présidé cette cérémonie, en présidence du ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, et à laquelle ont pris part des cadres et agents sécuritaires a présenté ses condoléances à la famille et aux collègues de l’adjudant de la GN Sami Mrabet, tué dans cette attaque et en souhaitant prompt rétablissement à leur collègue Rami Limam, encore hospitalisé.











Le chef du gouvernement et ancien ministre de l’Intérieur, a également félicité les forces sécuritaires pour leur bravoure et leur efforts constants dans la lutte contre le terrorisme et le crime : «Le message est clair : toute personne qui oserait porter atteinte à notre territoire, sera confrontée à des lions féroces, qui défendent cette patrie et son intégrité»

«A travers cet hommage je souhaite également honorer et montrer la reconnaissance de tous pour toute la famille sécuritaire en qui le Tunisien a confiance et qui prouve son engagement pour le peuple et la patrie», a ajouté M. Mechichi.

Rappelons que 3 terroristes avaient foncé avec leur véhicule sur les deux adjudants, avant de les poignarder, avant de leur voler leurs armes et de fuir . Ils ont été éliminé quelques minutes après l’attaque par différentes unités, notamment la Brigade nationale d’intervention rapide (BNIR) et l’Unité commandos, relevant de la GN.

Y. N.