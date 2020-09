La production de la centrale solaire de Gabès sera rachetée par la Steg

La centrale solaire de Gabès, co-développée par Akuo Energy, Nur Energy et Hedi Bouchamaoui Group (HBG), dispose désormais d’un contrat de rachat de sa production par la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg). Elle devra entrer en service en 2022 et alimentera 14.000 personnes.

L’énergéticien Akuo Energy vient en effet de signer un accord de rachat d’électricité avec la Steg pour la production d’une centrale solaire de 10 MW, qui sera implantée dans le gouvernorat de Gabès sera co-développée avec Nur Energy et HBG.

L’infrastructure à construire sera équipée de panneaux solaires bifaces disposés sur des trackers qui se déplaceront selon la course du soleil afin de capter le maximum de lumière. Sa production permettra d’alimenter 14.000 personnes en électricité et elle sera mise en service en 2022.

«C’est avec fierté et joie qu’Akuo commence son ancrage en Tunisie grâce à ce projet de 10 MW. Cela marque la continuité de notre ouverture aux marchés africains, mais également notre volonté de nous inscrire dans une démarche qui profitera aux populations locales. Nous sommes associés à HBG et Nour Energy, des partenaires locaux avec lesquels nous partageons des valeurs éthiques, et nous avons la volonté de créer des emplois durables et locaux tout au long de la vie du projet», a déclaré Pierre-Antoine Berthold, le directeur général d’Akuo Energie Afrique.

Le projet permettra la création de 200 emplois lors de sa construction et de 15 emplois lors de l’exploitation de la centrale. Sa mise en place s’inscrit dans la volonté de la Tunisie de faire passer la part du renouvelable dans son mix énergétique des 3% actuels à 30% d’ici 2030, un objectif très ambitieux vu le retard enregistré dans ce domaine, alors que le pays fait face à un creusement continu de son déficit énergétique.