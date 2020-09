Tozeur enregistre son premier décès par le coronavirus : Une femme de 37 ans…

Une femme de 37 ans, contaminée par le coronavirus est décédée aujourd’hui, vendredi 18 septembre 2020 à l’hôpital régional de Tozeur. Il s’agit du premier décès enregistré dans ce gouvernorat depuis la propagation de la pandémie, en Tunisie, en mars dernier.

C’est ce qu’a indiqué le directeur régional de la Santé, Dr Nabih Thabet dans une déclaration, ce soir, à Kapitalis, en précisant qu’une autre dame âgée est actuellement en réanimation à Tozeur, qui compte à ce jour, 30 cas actifs.

Estimant que la prévention contre le coronavirus est une responsabilité commune, et que le rôle du citoyen est essentiel, Dr Thabet a appelé les habitants de Tozeur à respecter les mesures sanitaires : «Tous les cas positifs enregistrés ces dernières 72h avaient été en contact avec la défunte, qui était jeune et qui n’avait aucune maladie chronique», a-t-il affirmé, en ajoutant que le respect des gestes barrières est primordial pour s’en sortir et pouvoir lutter contre la pandémie.

«Il faut que le citoyen prenne conscience du danger du coronavirus et de la rapidité de sa transmission. Le port du masque et la distanciation physique sont essentiels pour ne pas que la pandémie se propage. Nous devons tous en être conscients et chacun doit se montrer responsable pour se protéger et protéger les autres», a-t-il insisté, en déplorant le relâchement dans cette guerre contre la pandémie et en appelant à une prise de conscience générale pour éviter d’autres drames.

Y. N.