Imed Derouiche: «Youssef Chahed gouverne encore la Tunisie»

Imed Derouiche s’affichant avec le prince Turki Al-Faysal, longtemps chef des services secrets saoudiens puis successivement ambassadeur à Londres puis Washington.

Imed Derouiche, directeur de Petrofac en Tunisie, grand ami de Nabil Karoui et l’un des fondateurs du parti Qalb Tounes, a écrit sur Facebook que l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed gouverne encore la Tunisie et que, par ricochet, «elle ne se relèvera pas jusqu’au jour du jugement dernier». M. Derouiche a illustré son statut par un avatar (peut-être le sien, il porte une fine moustache comme lui) qui pleure à chaudes larmes et qui va se noyer dans ses larmes.

Par Imed Bahri

M. Derouiche est un habitué des plateaux de Nessma car pour faire tourner la boutique et pour meubler les plateaux, on y invite souvent les amis du patron mais en gardant bien entendu de le révéler sur la chaîne de Nabil Karoui. M. Derouiche y est toujours présenté comme expert international dans le domaine de l’énergie.

Et bien dans son post, l’habitué des plateaux de Nessma réagissait à la désignation du nouveau directeur de la sûreté nationale et sous-entendait que Chahed l’a nommé et non le chef de gouvernement en exercice Hichem Mechichi, qui serait, selon cette même logique, une simple marionnette, une potiche.

Or, cette affirmation est on ne peut plus risible et… lâche. Car comment Chahed peut-il encore avoir cette influence alors qu’il a perdu les dernières élections et est à la tête d’un petit parti, Tahya Tounes, qui ne compte qu’à peine dix députés ? M. Chahed peut bien entendu être critiqué pour bien des choses surtout pendant qu’il était chef de gouvernement, durant sa campagne électorale et même maintenant, eu égard le sort peu reluisant auquel il a relégué son parti, mais de là à en faire un redoutable homme de l’ombre, c’est ridicule. La réalité est tout autre.

Les critiques fusent de toutes parts et estiment que le nouveau directeur de la sûreté nationale, Zouhair Seddik, a été imposé à Mechichi par Ennahdha, principal soutien politique de l’actuel chef de gouvernement, mais comme M. Mechichi est soutenu aussi par Qalb Tounes, M. Derouiche ne le critique pas et n’a pas le courage de critiquer Ennahdha, allié de son ami Nabil Karoui. Il fait donc de M. Chahed, son poil à gratter de toujours, le bouc émissaire et le réceptacle de ce qui ne lui plaît pas.

C’est un classique dans la galaxie Karoui : Youssef Chahed a toujours été et restera toujours un bouc émissaire commode et qui a bon dos. D’ailleurs ce que l’on peut reprocher à l’ancien chef de gouvernement (août 2016-février 2020) c’est sa naïveté : il a tout fait pour se rapprocher de Karoui avant et après les élections et il ne dit jamais dans ses interventions quelque chose qui pourrait froisser l’affairiste poursuivi en justice dans des affaires d’évasion fiscale, de corruption financière et de blanchiment d’argent.

M. Chahed n’a pas compris que ces gens-là ne pardonnent jamais et il ne le comprendra probablement jamais et ce n’est pas son entourage composé d’individus limités politiquement et certains aux accointances affairistes douteuses qui le lui diront.

Dans tous les cas, la publication de M. Derouiche est trompeuse et induit en erreur l’opinion d’autant plus que M. Mechichi connaît lui-même le ministère de l’Intérieur qu’il a dirigé et il n’a donc pas besoin de Chahed pour le guider dans ses nominations.

Imed Derouiche, pour ceux qui ne le savent pas, est le frère de Nejib Derouiche, grand ami de l’autre affairiste Slim Riahi, en fuite à l’étranger et poursuivi en justice lui aussi dans des affaires de corruption, et ancien pilier de son parti l’Union patriotique libre (UPL), dont il a été l’un des trois représentants dans le gouvernent Habib Essid en tant que ministre de l’Environnement, les deux autres étaient Hatem El-Euchi (Domaines de l’Etat) et Maher Ben Dhia (Jeunesse et Sports).

Enfin, rendons hommage à Imed Derouiche pour son humour étant l’inventeur du surnom «Daynasour» (dinosaure) qu’il a attribué au député Qalb Tounes Yadh Elloumi mais M. Derouiche doit calmer son ami et lui conseiller de ne plus agresser verbalement ses collègues députés et de ne plus menacer de les agresser physiquement comme l’a rapporté Hichem Ajbouni. Les dinosaures sont réputés pour leur sang froid et leur flegme et là, l’attitude du «Daynasour» Yadh Elloumi dément les études scientifiques de tous les paléontologues à moins que «Daynasour» ne soit qu’un dinosaure en carton.

M. Derouiche, spécialiste du domaine de l’énergie, un domaine en perte de vitesse avec le crépuscule des énergies fossiles, pourrait se reconvertir dans la paléontologie et nous dire comment se fait-il que notre «Daynasour» national soit aussi susceptible et irritable ? Un mystère de la paléontologie. Imed devra le percer.