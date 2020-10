Tunisie : Le ministère des Technologies annonce la digitalisation de ses services auprès des citoyens

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé, hier, mercredi 14 octobre 2020, que tous les services que son bureau fournit aux citoyens, d’orientation, de direction d’enquête et de réception de plaintes et de pétitions, sont désormais digitalisés et accordés exclusivement à distance.

La décision de numériser ces services a été prise au vu de la situation épidémiologique dans le pays, marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-19, et ce, afin «d’assurer la continuité des services administratifs, dans l’intérêt de la sécurité des agents et des citoyens».

Ces services peuvent être demandés à travers le site web du ministère. L’accès au volet des citoyens est en bas de la page d’accueil. Ou en appelant les numéros de téléphone suivants : 1854 ou 70 244 688.

C. B. Y.