Coronavirus : Le colonel-major Moez Ben Mohamed, accompagné à sa dernière demeure à Kalâat El-Andalous (Vidéo)

Partagez 0 Partages

Le colonel-major de l’armée nationale Moez Ben Mohamed, qui a succombé, hier, au coronavirus, a été accompagné à sa dernière demeure, aujourd’hui, dimanche 18 octobre 2020, à Kalâat El-Andalous (Ariana).

Des cadres et des agents des forces armées et des sécuritaires ont assisté à une cérémonie, organisée conformément au protocole sanitaire pour accompagner le colonel-major Moez Ben Mohamed au cimetière de Kalâat El-Andalous, où il a été enterré au carré des martyrs.





Membre des forces spéciales de l’armée nationale, Moez Ben Mohamed avait été blessé, il y a quelques années, à Jebel Sammama (Kasserine), dans l’explosion d’une mine alors qu’il luttait contre le terrorisme et son ami et compagnon de route Fethy Bel Hadj Hammouda, maire de Kalâat El-Andalous lui a adressé un dernier message.

جنازة العميد معز بن محمود فقيد قلعة الاندلس رحمه الله Publiée par Salah Chebbi sur Dimanche 18 octobre 2020

«Tout le monde te pleure aujourd’hui ! Kalâat El-Andalous pleure son héro, le héro de la Tunisie, qui a lutté contre le terrorisme pour protéger sa patrie. Je te connais depuis 1988 et je n’arrive pas croire qu’aujourd’hui, je t’accompagne à ta dernière demeure. Tu es et tu resteras un héro, le nôtre, celui qui a honoré son pays et qui a toujours été dévoué pour les autres. Nous t’accompagnons aujourd’hui au carré des martyrs et tu resteras à jamais vivant dans nos cœurs», a notamment écrit M. Bel Hadj Hammouda.

Y. N.