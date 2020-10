Le poème du dimanche: ‘‘L’iris sauvage’’ de Louise Glück

Poétesse américaine, lauréate du prix Nobel de littérature de cette année 2020, Louise Glück est née le 22 avril 1943 à New York, dans une famille juive d’origine hongroise.

Louise Glück son enfance à Long Island. Elle est diplômée en 1961 de la George W. Hewlett High School, à Hewlett (New York). Elle suit également les cours du Sarah Lawrence College puis de l’université Columbia, mais n’est cependant diplômée ni de l’un ni de l’autre.

Louise Glück a remporté le prix Pulitzer de poésie en 1993 pour son recueil ‘‘The Wild Iris’’. Elle se voit décerner le National Book Critics Circle Award, pour ‘‘The Triumph of Achilles’’, et le prix de l’Academy of American Poets, dont elle est membre. En 2003, elle est désignée Poet Laureate Consultant in Poetry de la bibliothèque du Congrès.

En 1984, elle rejoint le Williams College de Williamstown en tant que Senior Lecturer in English. Elle participe au Creative Writing Program de l’université de Boston puis, en 2004, elle est nommée écrivain en résidence de la chaire Rosenkranz à Yale, où elle enseigne toujours.

Louise Glück réside à Cambridge dans le Massachusetts. Le 8 octobre 2020, Elle est désignée lauréate du prix Nobel de littérature «pour sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l’existence individuelle universelle».

À la fin de ma souffrance

il y eut une porte.

Écoute-moi bien : de ce que tu nommes mort

je me souviens.

En haut, bruits, branches de pin mouvantes.

Puis rien. Le soleil faible

papillota sur l’aire sèche.

C’est terrible de survivre

sous forme de conscience

enterrée en terre sombre.

Puis vint le terme : ce que tu crains, d’être

une âme et incapable

de parler, finissant brusquement, la terre dure

ployant un peu. Et ce que je pris pour

des oiseaux dardant des arbustes bas.

Toi sans souvenir

du passage venant de l’autre monde

je pouvais, te dis-je, reparler : tout ce qui

revient de l’oubli revient

pour avoir une voix:

du centre de ma vie vint

une fontaine puissante, ombres

bleu sombre sur azur d’eau marine.