Adwya annonce une baisse de 8% de ses revenus à fin septembre 2020

Les indicateurs d’activité de la société Adwya au 30 septembre 2020 font ressortir des revenus de 64,214 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 70,062 MDT au 30 septembre 2019, soit une baisse de 8%.

Ce résultat est du à la baisse du chiffre d’affaires des produits «sous licences» de l’ordre de 20%, soit 7,8MDT et celui de l’activité «façonnage» de 44% soit 375.000 DT. Cependant, les ventes des produits «génériques» et «hospitaliers» ont enregistré, respectivement, une croissance de +1% et +62%, par rapport à 2019, soit 1,3MDT. Les revenus de l’«export» ont enregistré, quant à eux, une croissance de +1.1MDT.

Concernant le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020, il s’est établi à 19,748 MDT contre 25,611 MDT au 3e trimestre 2019, en baisse de 23%, à cause d’une grande mévente des antibiotiques et au niveau des stocks chez les grossistes.

Les investissements ont atteint, à fin septembre 2020, 2,444 MDT, destinés essentiellement au renouvellement du matériel et outillages industriels.

La valeur totale de l’endettement à fin septembre 2020 s’élève à 28,3 MDT contre 16,9 MDT à fin septembre 2019. Elle s’est améliorée de 1,3MDT par rapport à fin juin 2020.

L’effectif total à fin septembre 2020 est de 512 employés.

Source : communiqué.