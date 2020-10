Prolongation du couvre-feu dans 6 délégations de Nabeul

Le gouvernorat de Nabeul a annoncé ce samedi 24 octobre 2020, la prolongation du couvre-feu dans les 6 délégations concernées par cette mesure, et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Ainsi le couvre-feu de 20h à 5h se poursuivra encore pendant 10 jours, à compter du lundi 26 octobre, à Nabeul, Dar Chaabane Fehri, Beni Khiar, Korba, Hammamet et Slimane, et la levée de la consigne dépendra de la situation épidémiologique, précise le gouvernorat, tout en affirmant que cette décision a été prise suite à une réunion entre les responsables régionaux, locaux et le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles.

La fermeture des souks, des hammams, l’interdiction des jeux de cartes et des chichas ainsi que la suspension de la prière du vendredi sont également maintenus jusqu’au 6 novembre prochain.

Y. N.