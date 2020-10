Qu’attend le héros anti-français Yassine Ayari pour déchirer sa carte de séjour française ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le député Yassine Ayari, qui n’aime pas la France et le crie sur tous les toits, réside pourtant au pays d’Emmanuel Macron. Il s’était certes présenté à la législative anticipée de 2018 en Allemagne suite à la vacance du siège de Hatem Ferjani, entré au gouvernement Youssef Chahed, mais il s’est présenté, lors des législatives de 2019, dans la circonscription France 1.

Par Imed Bahri

Le député Amal Wa Aaamal passe son temps à jouer à l’inquisiteur et au donneur de leçons à la Terre entière, mais il est aussi l’archétype du Tunisien souffrant du complexe du colonisé. Sa vision de la France est on ne peut plus archaïque. Il la voit toujours comme une puissance coloniale raciste, dont il se voit toujours lui-même comme une victime. Mais en même temps, ce francophobe vit en France et possède même une carte de séjour estampillée République Française.

La rengaine de la victimisation permanente

On a envie de lui poser cette question : pourquoi continue-t-il à vivre en France et ne pas retourner vivre en Tunisie si cette France-là est encore coloniale, raciste et islamophobe à ses yeux ? Pourquoi conserve-t-il sa carte de séjour française ? N’est-ce pas de l’hypocrisie?

Même la langue française dérange M. Ayari qui la considère comme un instrument de colonisation. On ne sait pas si par ignorance, inculture ou souci de victimisation permanente qu’il estime que l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est un outil aux mains de la France pour conserver son influence sur ses anciennes colonies. Mais Ayari semble obsédé par la colonisation, les colons, les colonisés, etc. Il aurait offert bonne illustration vivante à l’étude d’Albert Memmi sur le complexe du colonisé.

Ayari ne sait pas ou feint par mauvaise foi de ne pas savoir que l’OIF a parmi ses membres beaucoup de pays qui n’ont jamais été colonisés par la France. Il ne sait pas encore que la langue française comme la langue anglaise sont devenues depuis très longtemps la propriété d’autres peuples qui les utilisent librement dans leurs combats et dans tout ce qu’ils entreprennent.

L’islamo-populisme fait sa guéguerre contre l’Occident

Yassine Ayari est un prisonnier du passé, un garçon qui vit seulement physiquement en Occident mais psychologiquement il a toujours rejeté cet Occident au lieu d’essayer de s’ouvrir l’esprit et de le comprendre. Il est resté prisonnier de ses idées reçues et de ses clichés périmés comme les francophobes de la coalition islamo-populiste Al-Karama.

En exigeant que Kaïs Saïed annule le Sommet de la Francophonie programmé en Tunisie en 2021, par ce que cette France colonisatrice, raciste, xénophobe, islamophobe, qui veut toujours nous coloniser, qui ne nous respecterait pas et ne respecterait pas notre culture et qui utiliserait la langue française et la francophonie comme des outils pervers de colonisation, M. Ayari devrait être conséquent avec lui-même et assumer ses positions, en commençant par déchirer sa carte de séjour française. Ce n’est qu’ainsi qu’il serait un tantinet plus crédible et, surtout, moins faux-cul.