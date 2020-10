Stratege Consulting : La Tunisie desservi par une bureaucratie lourde et un système financier faible

Le cabinet suisse Stratege Consulting a réalisé un sondage d’opinion sur la Tunisie, dont les résultats ont été rendus publics le 23 octobre 2020. Conclusion des auteurs de l’enquête : «La Tunisie bénéficie d’une position géographique très avantageuse, mais elle est accablée par un fardeau administratif trop lourd et majoritairement corrompu et par un système financier affaibli, qui n’encourage pas les investissements et la productivité».

Stratege Consulting a sondé des décideurs économiques et politiques dans divers secteurs. Le but est de déterminer les différents obstacles affrontés par un décideur ou/et investisseur étranger avant la prise de sa décision. Il s’agit aussi d’identifier les difficultés qui empêchent la Tunisie d’avancer dans des secteurs vitaux.

Bien que la Tunisie bénéficie d’une situation géographique privilégiée, les 2/3 des sondés (69%) estiment que cette position est mal exploitée.

Au niveau des ressources humaines, plus que 2/3 (74%) des sondés estiment que les ingénieurs tunisiens sont bien qualifiés et la Tunisie doit mieux tirer profit de ses ressources humaines.

Concernant les charges administratives liées à l’investissement, 71% des sondés jugent les contraintes administratives lourdes : de nombreuses interventions bureaucratiques de l’Etat dans le libre jeu de l’économie.

Concernant la persistance de la corruption, la situation est jugée alarmante. Plus de la moitié (64%) des sondés considèrent que le niveau de la corruption est élevé. Seuls 2% pensent qu’il est faible.

Au niveau de la lutte contre la corruption, la majorité des sondés estiment que l’Etat tunisien ne s’implique pas assez, malgré l’existence d’une Instance nationale de lutte contre la corruption. Seul un seul sondé sur 10 (11%) pense que la lutte de l’Etat tunisien contre la corruption est prometteuse, tandis que 59% des sondés considèrent que les actions prises par l’État sont inefficaces.

Sur un autre plan, plus que la moitié des sondés (68%) considèrent que le système financier tunisien est mauvais, contre seulement 9% qui pensent qu’il est bon.

«La Tunisie est un pays qui bénéficie d’une position géographique très avantageuse, mais elle est accablée par un fardeau administratif trop lourd et majoritairement corrompu, et par un système financier affaibli, qui n’encourage pas les investissements et la productivité», estiment les auteurs de l’enquête. «La Tunisie doit effectuer un examen approfondi de sa politique et réformer son système administratif et financier», ajoutent-ils. C’est le prix à payer pour mettre fin à «une bureaucratie trop lourde qui freine la productivité et la croissance économique».

I. B.