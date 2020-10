Hichem Ajbouni appelle le ministère public à réagir rapidement aux propos de Rached Khiari

Après la dernière publication Facebook du député islamiste Rached Khiari, où il a insulté un groupe de personnalités publiques auxquels il reproche de l’avoir attaqué suite à sa glorification du terrorisme, son collègue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Hichem Ajbouni (Bloc démocrate), a appelé, ce jeudi 28 octobre 2020, le ministère public à «agir rapidement».

Sans le nommer, Hichem Ajbouni a demandé «jusqu’à quand ce député continuer a-t-il à justifier le terrorisme et à inciter dangereusement [à la haine] contre ceux qui ne sont pas d’accord avec lui dans l’impunité totale».

«Personnellement, je le tiens pour responsable si quelqu’un parmi ceux qu’il a attaqué se trouve menacé dans son intégrité physique. J’appelle le ministère public à agir rapidement. J’appelle aussi le bureau du Parlement à émettre un communiqué dénonçant ses agissements et à lever l’immunité dont il jouit si nécessaire», a-t-il développé.

Pour rappel, Rached Khiari avait insulté hier soir plusieurs journalistes, penseurs et politiciens tunisiens, leur reprochant de l’avoir critiqué lorsqu’il a justifié la décapitation terroriste de l’enseignant français Samuel Paty, après que ce dernier a montré à ses élèves des caricatures du prophète de l’islam, Mohamed. Il les a, entre autres, traités de «traîtres» et de «bâtards».

En plus de porter et d’exprimer ouvertement et fièrement ses idées dangereuses et rétrogrades, Rached Khiari a la particularité d’être infiniment malpoli et insolent envers le camp progressiste. Il représente ainsi une incarnation parfaite du slogan tunisien «Top rojlé».

