Salon Bio Expo à l’Utica : vitrine de l’agriculture biologique tunisienne

Le secteur de l’agriculture biologique en Tunisie est très prometteur, car il est soutenu au niveau institutionnel depuis 1999 dans le but de créer les conditions adéquates à son développement.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’Etat chargé des ressources en eau, Ridha Gabouj, aux journalistes, à l’ouverture de la 14e édition du salon de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire Bio Expo, jeudi 25 avril 2024, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Ce salon, qui vise à promouvoir les produits biologiques, à la production et à l’exportation, se poursuivra jusqu’au 27 avril.

Evoquant la création d’une direction générale de l’agriculture biologique et la publication d’une série de textes de lois relatives à ce secteur, Gabouj a souligné que l’agriculture biologique s’étend sur 227 000 hectares, assure 8 000 emplois (producteurs et exportateurs) et génère des recettes d’exportation d’environ 1,150 millions de dinars tunisiens (MDT).

Selon les organisateurs du salon, les recettes d’exportation des produits biologiques en 2023 ont augmenté de 65% par rapport à 2022. Cette hausse est principalement due à la hausse de près de 72% de la valeur des exportations d’huile d’olive.

Bio Expo est organisée par IFE Tunisie, agence spécialisée dans l’organisation de foires et d’expositions, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Union nationale des opérateurs biologiques (UNObio).

Une centaine d’exposants (producteurs et prestataires) venus de Tunisie, d’Algérie, d’Arabie Saoudite, de France et d’Italie participent au salon.

Les exposants produisent principalement des céréales, de l’huile d’olive, des dattes, du miel et des cosmétiques certifiés biologiques.

Le programme comprend l’organisation de la troisième édition du concours Dido International de la meilleure huile d’olive biologique et extra vierge, avec la participation de plus de 21 producteurs. Ainsi que des conférences, des dégustations et des ateliers visant à sensibiliser les enfants aux bienfaits de l’alimentation biologique.

I. B.