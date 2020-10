Forum des diasporas africaines : «La Tunisie, terre de modernité sociale et technologique»

Le Forum des diasporas africaines (#FDDA2020) organise un atelier sur le thème : «La Tunisie, terre de modernité sociale et technologique», le samedi 7 novembre 2020, 13h40-14h10. À cause des restrictions sanitaires, le forum se déroulera en mode 100% digital grâce à une toute nouvelle application intuitive et ludique.

Le #FDDA2020 est une plateforme d’échanges et de rencontres entre membres des diasporas africaines pour partager les bonnes pratiques et mettre en lumière les projets et initiatives de la communauté. Son programme prévoit conférences, talks et ateliers business, e-exposants, concours de pitch, job-dating et networking.

La Tunisie met un point d’honneur à promouvoir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et à remédier à tout traitement défavorable. En encadrant l’égalité professionnelle, la législation tunisienne bannit toute forme de discrimination (différenciation en matière de rémunération, maintien des femmes dans les postes subalternes…) en vue de favoriser l’insertion des femmes dans le marché du travail. Il n’en reste pas moins vrai que, malgré les efforts consentis en matière législatif, les écarts de salaire entre hommes et femmes restent importants et le chômage reste plus important chez les femmes que chez les hommes. Malgré ses avancées, le pays a donc encore des efforts à faire en matière d’égalité réelle.

Par ailleurs, et en parallèle avec le boom du numérique, le tissu du secteur des TIC et du digital en Tunisie continue de se développer fortement et contribue à la hauteur de 7,5% de son PIB. Ainsi, le pays dispose d’un potentiel incontestable à même de servir la sous-région et continue de moderniser son secteur technologique sous toutes ses formes (cyber sécurité, protection des données personnelles etc.).

L’atelier sera modéré par Badreddine Ouali, président de la Fondation Tunisie pour le Développement. Y prendront part Rym Benzina, Associate Program Manager de Smart Tunisia, Emna Kharouf, présidente de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (Atuge) et Donia Kaouach, présidente-fondatrice du think tank Tunisiennes Fières.

