Les musulmans et la tradition antireligieuse française

« Charlie Hebdo » s’en est pris au racisme, à l’extrême-droite, à Jésus et au christianisme, au judaïsme, à l’islam et aux hommes politiques toutes tendances confondues.

Les musulmans entrent dans une colère noire lorsqu’ils voient leur prophète caricaturé et raillé. Ils veulent vivre dans une société sans blasphème, de préférence musulmane dans sa grande majorité et sans attaque contre leur religion et leur prophète. Est-ce aux Français de rompre avec leurs vieilles traditions et leur culture anticléricale et antireligieuse pour préserver la paix sociale… chez eux ?

Par Mohamed Sadok Lejri *

La déclaration de Justin Trudeau au sujet des caricatures du prophète Mohamed a été accueillie avec enthousiasme par les musulmans. En effet, le Premier ministre du Canada estime que la liberté d’expression «n’est pas sans limites».

Les musulmans doivent comprendre que Justin Trudeau ne défend pas l’islam, ses propos expriment une autre conception de la place du religieux et du sacré dans la société. Il faut comprendre que le rapport des Français au religieux et au sacré, notamment le blasphème et l’atteinte au sacré à travers des caricatures insolentes, a toujours choqué les Canadiens et les Américains d’une façon générale.

La laïcité à la française a toujours choqué les Anglo-Saxons

La laïcité à la française, le droit au blasphème et les caricatures sur les religions et les prophètes ont toujours choqué les Anglo-Saxons. Ces derniers n’aiment pas les libertés que prennent les Français avec les religions. Contrairement aux Français, les Américains n’ont pas de loi qui leur permet de blasphémer librement et n’aiment pas que l’on heurte la sensibilité des croyants; ils n’aiment pas ce genre de provocation car ce n’est pas dans leurs traditions et leur culture.

Français et Américains sont, pourtant, parmi les seuls au monde à avoir inscrit dans leurs Constitutions les principes de séparation et de neutralité de l’État vis-à-vis de la religion. Néanmoins, les Américains estiment que les Français se rendent coupables en publiant des caricatures sur le prophète des musulmans et les Français savent qu’ils ne peuvent compter sur le soutien des Américains dans cette affaire de caricatures. Certes, le modèle français et le modèle anglo-saxon peuvent être considérés comme deux modèles de régime laïque, mais les différences entre la laïcité française et la «laïcité américaine» ont toujours suscité incompréhensions et malentendus de part et d’autre.

L’esprit Charlie ou «l’humour bête et méchant»

‘‘Charlie Hebdo’’ est un journal classé à l’extrême-gauche, c’est l’héritier direct de l’esprit 68. Il s’est spécialisé dans l’humour irrévérencieux, impertinent, dans «l’humour bête et méchant» qui est sa devise. Il s’en est pris au racisme, à l’extrême-droite, à Jésus et au christianisme, au judaïsme et aux hommes politiques de toutes tendances confondues. Il s’en prend à l’islam depuis quelques années, vu la susceptibilité des adeptes de cette religion et pour montrer qu’ils ne font de concession à aucune sensibilité et aucune croyance.

En France, on peut critiquer avec virulence et ridiculiser tout le monde, les partis politiques, les religions, les institutions, les hommes politiques, les artistes, etc., et le droit au blasphème est garanti par la loi. Les Français devraient-ils faire une exception pour l’islam ?

C’est une vieille habitude, en France, que de moquer les choses sacrées et les religions sans se faire décapiter. Pourquoi s’interdiraient-ils de moquer l’islam ? Pourquoi accorderaient-ils un traitement de faveur aux musulmans ? L’islam serait-il une exception ?

Les musulmans entrent dans une colère noire lorsqu’ils voient leur prophète caricaturé et raillé. Ils veulent vivre dans une société sans blasphème, de préférence musulmane dans sa grande majorité et sans attaque contre leur religion et leur prophète. Est-ce aux Français de rompre avec leurs vieilles traditions et leur culture anticléricale et antireligieuse pour préserver la paix sociale ?

La réponse à toutes ces questions et à beaucoup d’autres encore est, en réalité, toute simple : c’est aux musulmans de s’adapter et de respecter certains comportements et principes bien établis et typiquement français.

* Universitaire.

