Environnement : Première édition de la Semaine des forêts tunisiennes

La Direction générale des Forêts, en collaboration avec le bureau du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), organise la première édition de la Semaine des forêts tunisiennes. Cet événement qui abordera notamment des projets de développement forestier, la biodiversité et la conservation des forêts, se déroulera en ligne, du 9 au 14 novembre 2020.

Cette première édition sera lancée à l’occasion de la fête nationale de l’arbre, afin de réunir, autour de plusieurs projets environnementaux, les passionnés par la nature en général et les forêts en particulier, précisent les organisateurs, en affirmant que cet évènement prévoit plusieurs ateliers, formations et Journées portes ouvertes.

«Différents thèmes seront abordés, notamment les projets de développement forestier, les partenariats pour le développement du secteur forestier et pastoral, la biodiversité et la conservation des forêts, les partenariats public-privé, la cogestion des forêts, les plans de développement communautaire, le développement des filières, les chaînes de valeur des produits forestiers et forêts et les changements climatiques», ajoutent encore les organisateurs en affirmant que des experts de calibre participeront à cet évènement environnemental.

Les personnes désireuses de participer à sont invitées à remplir le formulaire mis en place par WWF Tunisie.

Y. N.