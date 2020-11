Propagation de la fièvre catarrhale : Les éleveurs de la bétails ferment la route à Sousse

Les éleveurs de bétails à la délégation de Kondar (gouvernorat de Sousse) poursuivent, ce lundi 2 novembre 2020, leurs mouvements de protestation, en fermant à nouveau la route nationale n° 2 et en brûlant des pneus en caoutchouc, provoquant, ainsi, des perturbations de la circulation.

Ces protestations interviennent dans le contexte de la propagation des moustiques et de la de la fièvre catarrhale (ou maladie de la langue bleue), qui consiste en une arbovirose due au virus bluetongue, transmis par des moucherons piqueurs, à des ruminants domestiques, essentiellement les moutons, et plus rarement les chèvres et les bovidés.

Les protestataires revendiquent, auprès des autorités régionales et locales, le traitement de la sebkha Kelbia.

De son côté, le député de Tahya Tounes sur la circonscription de Sousse, Hussein Jenayah, a publié un statut Facebook, via lequel il a indiqué que le Comité national de lutte contre insectes partira dans les deux jours à venir à Kondar pour y inspecter la situation, ajoutant qu’un avion avait été alloué pour pulvériser des pesticides.

C. B. Y.