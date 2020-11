Héla Omrane : Ghariani ne nous a pas informés de sa nomination comme conseiller de Ghannouchi bien qu’il soit dirigeant à Tahya Tounes

La nomination de Mohamed Ghariani, ex-secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), comme conseiller du président du Parlement, Rached Ghannouchi, continue à soulever les controverses. Ce lundi, 9 novembre 2020, Héla Omrane, porte-parole de Tahya Tounes, a assuré que Ghariani n’avait pas informé son parti de cette nomination bien qu’il soit membre de son comité politique.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Omrane a, par ailleurs, assuré que Tahya Tounes refuse catégoriquement que l’un de ses dirigeants soit conseiller du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Pourtant, Ghariani a déjà lui-même annoncé sa démission de Tahya Tounes, lundi dernier, 2 novembre.

Commentant, sur un autre plan, la démission de 4 députés du bloc parlementaire du parti, Mme Omrane a estimé que ces derniers n’avaient rejoint Tahya Tounes «que par opportunisme et avidité pour le pouvoir».

«Il s’est avéré qu’ils n’avaient pas eu le souffle pour réformer le parti et continuer à le bâtir. Ils se sont retirés en raison de son incapacité à répondre à leurs intérêts et à leur avidité», a-t-elle poursuivi.

Rappelons que Tahya Tounes ne compte plus que 10 élus à l’ARP, alors qu’il avait réussi à décrocher 14 sièges à l’issue des législatives de 2019. Les députés qui ont démissionné sont Mabrouk Korchid, Kamel Ayadi, Ayachi Zammel et Mekki Zaghdoud.

Interrogée sur le financement de la campagne électorale du président de Tahya Tounes, Youssef Chahed, à la présidentielle de 2019, Omrane a assuré que s’il était en tête des candidats ayant dépensé le plus dans leurs campagnes, c’est parce qu’il avait présenté tous les chiffres à la Cour des comptes en toute transparence, «contrairement aux autres candidats».

«Des hommes d’affaires, des supporters du parti et des adhérents ont financé la campagne et le parti les justificatifs de tous les virements», a-t-elle ajouté.

C. B. Y.