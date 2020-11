Liberté de la presse en danger : Le Syndicat des journalistes annonce un sit-in au siège du gouvernement à la Kasbah

A l’issue de la réunion de son bureau exécutif élargi, organisé ce mardi 10 novembre 2020, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), qui estime que la liberté de presse et la transition démocratiques sont en danger, a annoncé plusieurs mouvements sociaux, notamment un sit-in au siège du gouvernement à la Kasbah.

Le SNJT a précisé que cette réunion s’est déroulée «dans un environnement politique et social marqué par l’intrusion, dans le secteur, de lobbies politiques et financiers», qui menacent la transition démocratique dans le pays, tout en dénonçant plusieurs abus ciblant les journalistes et mettant en danger la liberté d’expression et la presse, notamment par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

«Outre les chantages et les tentatives d’avoir la mainmise sur les médias, nous avons relevé plusieurs violations du droit à l’accès à l’information, ainsi que des attaques contre les journalistes lors de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des restrictions sur le travail des correspondants étrangers en Tunisie», déplore le Syndicat.

D’autre part, les membres du bureau exécutif, qui ont souligné un manque de sérieux de la part du gouvernement, en rapport avec le dossier des journalistes et à la réforme du secteur, ont également appelé ce dernier à publié les derniers accords au Journal officiel de la république tunisienne (Jort) et à mettre en application les promesses des autorités en citant notamment :

«l’amélioration de la situation des journalistes, le recrutement des diplômés de l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi) ayant passé plusieurs années au chômage, le développeement d’une stratégie claire pour traiter les dossiers de ces institutions endettées et dont la situation est précaire, les fonds alloués pour soutenir les journalistes et les institutions médiatiques touchés par la crise sanitaire liée au coronavirus, ainsi que la mise en place d’une gestion plus équitable et transparente de la répartition de la publicité publique».

Face à tant d’abus le SNJT a annoncé plusieurs mouvements sociaux, à l’instar d’un sit-in au siège du gouvernement à la Kasbah, des marches de protestations dans différentes régions, une journée de colère, ainsi qu’une grève générale dans tout le secteur, dont les dates seront annoncées ultérieurement.

Y. N.