Le casse-tête Wahbi Khazri

D’abord au cœur de nombreuses rumeurs de départ de Saint-Etienne, puis sous-utilisé par son entraîneur, et finalement expulsé dès sa première apparition en Ligue 1, l’international tunisien Wahbi Khazri vit pour l’instant l’un des pires débuts de saison de sa carrière.

Par Meriem Majdoub

Claude Puel semblait avoir pratiquement fait son choix. La saison 2020-21 des Verts allait se jouer sans l’international tunisien Wahbi Khazri, qui était poussé petit à petit vers la porte de sortie. L’attaquant ne faisait plus partie des plans de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne depuis la finale de la Coupe de France perdue par les Stéphanois contre le Paris Saint-Germain le 24 juillet dernier au Stade de France (1-0).

Khazri le mal-aimé

Aujourd’hui, Khazri s’est éloigné de ses anciennes années de gloire. Il avait été le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne durant sa première saison chez les Verts après son transfert de Sunderland (13 réalisations sur l’exercice 2018-2019), mais sans pour autant être élu meilleur joueur stéphanois par les fans. L’année suivante, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à 3 reprises, en 16 apparitions le Ligue 1.

Résultat de cette baisse de forme, le Tunisien de 29 ans a été directement laissé de côté par Claude Puel dès le début de la saison 2020-21. Il a surtout longtemps été au coeur de rumeurs de transfert durant tout le mercato estival. Le site d’actualité But! Football Club avait même annoncé un rapprochement avec le FC Nantes, intéressé par le joueur passé par Bastia et Sunderland (Angleterre). Le seul point de blocage concernait le salaire du Tunisien, estimé trop élevé par le club nantais.

Un retour renversant

Plus jamais sélectionné dans le groupe de Claude Puel depuis la finale de Coupe de France, le meilleur buteur tunisien de l’histoire de la Ligue 1 a finalement fait son grand retour lors de la 6e journée et du déplacement à Lens, le 3 octobre dernier (défaite 2-0 de l’ASSE).

Ce soir-là, au Stade Bollaert-Delelis, Saint-Etienne était mené et réduit à 10 après l’expulsion de Timothée Kolodziejczak dès la 14e minute. Au retour des vestiaires, l’entraîneur des Verts a pris la décision de lancer Khazri, qui vivait ainsi enfin sa toute première apparition de la saison. Au bout de 20 minutes seulement, le Tunisien est coupable d’un tacle en retard et assez brutal sur Jonathan Grandit. La décision de l’arbitre central de la rencontre ne s’est pas fait attendre : carton rouge et expulsion du joueur tout juste entré en jeu.

Quelques jours plus tard, l’attaquant Tunisien écopera de deux matches de suspensions, dont un avec sursis, loupant ainsi la réception de Nice lors de la 7e journée (défaite 1-3 des Verts). Il sera ensuite de retour sur les terrains de Ligue 1, entré en jeu lors du nouveau revers de la saison des Stéphanois contre le FC Metz (2-0), le 4e de rang pour le club qui n’est aujourd’hui plus considéré par les bookmakers parmi l’élite française. En effet, le site de paris sportifs Betway évalue sa cote de terminer dans le top 3 de la Ligue 1 seulement à 100 (chiffres du 25 octobre). Et pour cause, à la veille de la 9e journée, les Verts pointaient à la 13e place, à 5 points seulement de la zone de relégation.

Un peu de répit en sélection

La situation de Khazri est totalement différente avec l’équipe nationale tunisienne. Avec l’attaquant de Saint-Etienne, les Aigles de Carthage avaient atteint leur objectif d’arriver jusqu’à la demi-finale de la CAN 2019, où ils ont été éliminés par le Sénégal de Sadio Mané.

Plus récemment, le joueur de 29 ans s’est illustré en délivrant 2 passes décisives lors de la belle prestation de la Tunisie en match amical contre le Soudan au Stade Olympique de Radès le 9 octobre (victoire 3-0). Vivant sa 55e sélection (19 buts), il a ensuite été à nouveau titularisé en pointe de l’attaque face au Nigéria le 13 octobre dernier (1-1).

Si aujourd’hui le nouveau sélectionneur tunisien, Mondher Kebaier, semble pleinement lui faire confiance en équipe nationale, Wahbi Khazri aura pour objectif de prouver à Claude Puel qu’il mérite toujours sa place dans le groupe de l’AS Saint-Etienne cette saison. Encore faudrait-il qu’il continue à lui donner sa chance.