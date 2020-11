Aïcha Ben Ahmed membre du jury du Festival maghrébin du film d’Oujda

L’actrice tunisienne Aïcha Ben Ahmed fera partie du jury du Festival maghrébin du film d’Oujda , qui se tiendra au Maroc du 25 au 29 novembre 2020. Cette 9e édition sera exceptionnellement organisée en ligne, sur les plateformes numériques, et ce à cause de la situation épidémiologique liée au coronavirus.

Titulaire d’un diplôme en arts graphiques et publicité de l’École d’art et de décoration de Tunis, la jolie tunisienne de 31 ans (classée 2e dans le top 10 des plus belles femmes tunisiennes par Trocadéro), qui vit et travaille au Caire, en Égypte, avait débuté dans la troupe de danse de Syhem Belkhodja, avant de se faire remarquer par le cinéaste tunisien Nouri Bouzid.

Elle a décroché son premier rôle en 2010, dans le long métrage « Histoires tunisiennes » de Nada Mezni Hafaiedh, avant de jouer dans un film syrien, mais c’est en 2012, qu’elle est révélée au public tunisien, dans la série télévisée « Pour les beaux yeux de Catherine » où elle a joué le rôle de Nadia, aux côtés des grands acteurs Fethi Haddaoui et Wahida Dridi.

Elle a ensuite joué dans des films tunisiens à l’instar de « Jeudi après-midi« , ou encore « Parfum de printemps » de Férid Boughedir, avant d’être appelée en Égypte, pour tourner dans le feuilleton « Mille et une nuit » (2015), entre autres rôles, notamment le film « The Cell » de Tarek Al Eryan.

Aïcha Ben Ahmed, qui avait confié lors d’une interview réalisée en 2019, par la journaliste et critique de cinéma Neïla Driss, que son rêve est «d’avoir une ferme pour recueillir les animaux abandonnés», est aussi activiste pour la cause animale et a participé à de nombreux évènements, en Tunisie, en faveur de nos amis à quatre pattes.

Y. N.