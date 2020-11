Tataouine : Fermeture des routes après l’arrestation du coordinateur général du mouvement El-Kamour (Vidéo)

Partagez 4 Partages

Les membres du mouvement El-Kamour ont bloqué des routes avec des novembre pneus en feu, ce mardi 17 novembre 2020, à Tatatouine pour demander la libération de Dhaou El-Ghoul, coordinateur général, arrêté ce matin, pour une affaire de contrebande. «Ne jouez pas à ça avec nous !», menace Tarek Haddad, porte-parole de ce mouvement controversé.

Selon la version officielle, Dhaou El-Ghoul a été arrêté dans une affaire de contrebande et aurait même agressé une patrouille de la douane. Or Tarek Haddad prétend que cette arrestation a été programmée et ce afin de bloquer une réunion relative à l’accord avec le gouvernement (sic!).

On connaît ce jeu malsain, et nous ne sommes pas prêts à vous laisser faire. On ne peut accepter l’arrestation d’un de nos représentants qui était la semaine dernière en train de débattre avec la délégation gouvernementale, a lancé Tarek Hadda.

https://www.facebook.com/elkamour/videos/394707881794058

Les membres d’El-Kamour, qui ont bloqué les routes appelant à la libération de leur ami, ont également scandé des slogans hostiles au gouverneur de Tatatouine Adel Ouerghi.

Y. N.