Pluies à Tunis : Une femme décède dans l’effondrement du toit de sa maison à Bab El-Falla

Une femme de 39 ans est décédée hier, lundi 23 novembre 2020, après l’effondrement du toit de sa maison, à Bab El-Falla (Tunis). La protection civile a dégagé son corps des décombres ainsi que celui de son époux, qui a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital.

Selon le porte-parole de la protection civile, le colonel major Moez Triaa, la femme était tombée dans un puits, situé dans la cuisine et une unité spéciale a été appelée en renfort afin de dégager le corps de la victime.









L’époux a été blessé à la tête et au bassin et la protection civile l’a transporté à l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis, ajoute la même source en précisant que les premiers éléments révèlent que le toit s’est probablement effondré à cause des fortes pluies tombés ces derniers jours à Tunis.

Y. N.