Majdi Karbai : «Le retour des déchets en Italie est quasiment impossible»

Le député d’Attayar et du Bloc démocrate, Majdi Karbai, s’est exprimé, ce matin du lundi 30 novembre 2020, concernant le dossier des déchets importés illégalement d’Italie. Selon lui, le retour de ces déchets est quasiment impossible.

Intervenu sur Shems FM, Karbai a indiqué qu’il avait contacté plusieurs parties en Italie au sujet de ce dossier, et que le Parlement italien avait positivement interagi avec lui, confirmant qu’il ouvrirait une enquête sur l’affaire.

Il a, toutefois, estimé qu’il n’y a pas de volonté politique en Tunisie pour trouver une solution à ce problème, assurant qu’un député européen a écrit au ministre tunisien de l’Environnement et des Affaires locales, Mustapha Aroui, au sujet des déchets italiens, mais qu’il n’a reçu aucune réponse.

Rappelons que l’ancien directeur général de l’Agence nationale de gestion de déchets, Fayçal Bedhiafi, limogé suite au scandale par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait, de son côté, déclaré, suite à son limogeage, qu’il avait mis au courant le ministre de l’Environnement de ce dossier depuis le mois de septembre, et qu’il n’avait eu, lui non plus, aucune réponse.

C. B. Y.