Tunisie : Le musée de Carthage sera réhabilité grâce à une aide de l’Union européenne

En soutien au projet de restauration et de modernisation du musée national de Carthage, l’Union européenne (UE) a fait don d’une somme de 5,6 millions d’euros (soit près de 18,35 millions de dinars) à la Tunisie.

Cette annonce a été faite par l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, en marge de sa visite, hier mardi 1er décembre 2020, au musée de Carthage, en compagnie, notamment, de l’ambassadeur de France, André Parant, du ministre du Tourisme, Habib Ammar, et de la maire de Carthage, Hayet Bayoudh.

Ainsi, des travaux de réaménagement de l’infrastructure du musée archéologique seront bientôt entamés dans le cadre de ce projet, et des projets commerciaux aux alentours seront mis en place, et ce, dans le but de faire de ce monument historique une destination culturelle et touristique attrayante.

La mise en œuvre du projet de réhabilitation du musée et de ses abords a été confiée à l’opérateur technique Expertise France, en partenariat avec le ministère français de la Culture et en collaboration avec le ministère tunisien des Affaires culturelles et ses institutions.

C. B. Y.