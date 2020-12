Tunisie : Protocole sanitaire pour la prière du vendredi dans les mosquées

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé une série de mesures relatives à la lutte contre le coronavirus, dans le cadre de la reprise de la prière du vendredi, prévue pour demain, 4 décembre 2020.

Dans son communiqué, le ministère rappelle l’importance d’appliquer, strictement ce protocole sanitaire relatif aux lieux de culte afin de protéger la santé des tunisien et éviter la propagation de la pandémie.

Il a donc été décidé que chaque mosquée accueille 30% de de sa capacité, et devra procéder à l’aération et au nettoyage des salles : les mosquées ouvriront 15 minutes avant l’appel à la prière du vendredi, qui sera allégée à 10 minutes pour les deux prêches et les deux rakaâts, et les fidèle devront sortir immédiatement après avoir accompli leurs prières.

Les fidèles sont appelés à accomplir les ablutions chez eux, et devront également apporter leur propre tapis de prière, sachant que le port du masque et la distanciation physique (un mètre au minimum) sont obligatoires.

Le ministère a, également appelé les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou les personnes présentant des symptômes semblables à ceux de la Covid-19 à ne pas se rendre dans les mosquées.

Les lieux de culte qui ne respecteront pas le protocole seront fermés, prévient le ministère.

Y. N.