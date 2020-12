Rahoui aux députés Ennahdha : «Vous voulez vous faire passer pour des victimes ? C’est vous les terroristes!»

«On aura tout vu ! Ceux qui sont accusés d’assassinats politiques et d’avoir embrigadé des jeunes pour les envoyer au jihad, accusent l’Association tunisienne des femmes démocrates, organisation historique civile et pacifique qui n’a jamais tué une mouche, d’avoir agressé le député (Ennahdha, Ndlr) Oussama!», a déploré Mongi Rahoui, en affirmant que c’est plutôt son collègue qui a tenté de renverser les manifestants.

Le député de gauche estime que les députés Ennahdha veulent se faire passer pour des victimes et affirme que, tout comme indiqué par l’ATFD, Oussama Sghaier, élu du parti islamiste est en faute : «Les manifestants ont lancé des slogans hostiles à tous les députés, mais Oussama a mal réagi, peut être qu’il a pris peur, c’est humain. Mais il a essayé de les heurter!».

«Ces groupes sont accusés d’assassinats politiques et nous comptons des martyrs, dans les rangs des civils, des sécuritaires et des hommes de l’armée. Nous sommes leurs victimes, tout le peuple est victime ! Ces partis sont accusés de liens avec l’envoi des jeunes au jihad. Allez voir le ministère de l’Intérieur vous verrez le nombre d’interventions de dirigeants Ennahdha», a-t-il accusé, en affirmant que le pari islamiste s’est spécialisé dans le mensonge et dans la désinformation.

«Ennahdha est victime du terrorisme ? C’est vous les terroristes !» , a lancé Mongi Rahoui, en s’adressant aux élus du parti présidé par Rached Ghannouchi.

Rappelons que l’ATFD a accusé Oussama Sghiaer d’avoir tenté de renverser un manifestant, alors qu’Ennahdha a affirmé pour sa part, que le député a été agressé et empêché, d’accéder à l’Assemblée par les protestataires.

Oussama Sghaier a de son côté publié une vidéo où il a qualifié les manifestants de «terroristes et de Daéchiens»…

Y. N.