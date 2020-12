Lutte contre la pêche illégale en Tunisie : Don japonais pour l’acquisition de navires de surveillance

Dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale en Tunisie, le Japon a fait don, aujourd’hui, mercredi 9 décembre 2020, d’un montant de 31 millions de dinars tunisiens (MDT) pour l’acquisition de navires de surveillance.

C’est ce qu’a annoncé l’ambassade du Japon en Tunisie, en précisant qu’une cérémonie a été organisée en présence de Motegi Toshimitsu, Ministre des Affaires étrangères du Japon, en visite officielle en Tunisie, et Mohamed Ali Nafti, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger

«L’accord signé permettra l’acquisition de bateaux de surveillance afin de renforcer la capacité des autorités tunisiennes de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en Tunisie», ajoute le communiqué.







Sur un autre plan, M. Motegi Toshimitsu a affirmé qu’il attache une grande importance à sa visite en Tunisie, effectué lors de sa première tournée en Afrique en tant que Ministre des Affaires Étrangères (15 ans depuis sa dernière visite en Tunisie) en ajoutant qu’il souhaite approfondir les relations bilatérales, y compris économiques, en vue de la TICAD (Conférence Internationale à Tokyo pour le développement africain.) qui se tiendra en Tunisie en 2022.

De son côté, Mohamed Ali Nafti, a remercié le Japon pour son soutien dans différents domaines, notamment sa contribution dans la lutte contre le coronavirus et la pêche illégale.

Y. N.