El-Kamour : «Nous allons fermer une vanne de pompage de pétrole aujourd'hui», annonce Haddad

«Le gouvernement s’est moqué de nous et nous avons fait preuve de patience mais il semble qu’il n’y ait pas de solutions en vue. De ce fait une délégation est actuellement en route pour aller fermer une vanne de pompage de pétrole», annonce ce jeudi 11 février 2021, qu’une Tarek Haddad, porte-parole du mouvement El-Kamour.

Dans une vidéo posté sur la page du mouvement, Tarek Haddad a rappelé que la vanne avait été rouverte suite à la signature d’un accord avec le gouvernement : «Mais 3 mois après cet accord, aucune action au profit de la région et des habitants n’a été appliquée. Le gouvernement nous prend pour des imbéciles, nous allons voir qui sont les imbéciles», a-t-il lancé.

Le porte-parole du mouvement El-Kamour a affirmé que les habitants de Tatatouine le soutiennent dans sa démarche et qu’ils sont prêts à rejoindre le sit-in, dit-il «jusqu’à l’application de tous les accords».

«Monsieur Hichem Mechichi, nous avons l’impression de discuter avec deux gouvernements. Celui qui dit oui, qui s’engage à résoudre les problème et un autre qui prend seul des décisions et qui n’a aucune parole. Nous avons été trop patient avec vous et nous allons fermer la vanne, puisque vous avez voulu que ça se passe comme ça!», a lancé Haddad en ajoutant : «Vous aviez dit que les autres gouvernements sont des menteurs et que vous êtes différent en prétendant que vous n’avez qu’une parole. C’est faux monsieur le chef du gouvernement et nous n’avons plus confiance. C’est terminé !»

