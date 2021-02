Le Canada offre des bourses d’étude à l’université Saint-Francis-Xavier

La Confédération canadienne et l’université Saint-Francis-Xavier, située à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, lancent un appel à la candidature pour bourses d’étude de cette année universitaire 2021-2022. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays en développement, des pays du tiers monde et des pays européens.

Les bourses, auxquelles les Tunisiens peuvent postuler, couvrent la période d’un cycle de formation au maximum de six semestres et les frais de voyage c’est-à-dire le billet d’avion aller-retour (Pays de Provence-Canada) est à la charge de la Confédération canadienne.

Le pré-requis pour l’application est d’avoir un maximum de 18 à 55 ans, de comprendre et parler correctement l’une des langues d’enseignement au Canada (espagnol, anglais, allemand, italien et français) et de retirer de l’Université Saint-Francis-Xavier au Canada le formulaire de demande de bourse via à l’adresse émail: stfx-ca@excite.com