Souha Antit expose au centre Préface : une boulimie de couleurs et de lumières

Le centre culturel Préface à Sousse annonce le vernissage de l’exposition intitulée ‘‘Chroma-Tic’’ de la jeune artiste Souha Antit, et ce demain, samedi 20 février 2021, à partir de 16 heures. L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 20 mars.

Dans sa première exposition personnelle, joliment intitulée ‘‘Chroma-Tic’’, Souha Antit dévoile son univers pictural richement coloré, un style qu’elle a adopté depuis quelques années et qui se distingue par une vivacité chromatique et une richesse de motifs et de thèmes, allant des portraits de femmes et des scènes de la vie quotidienne. Pour elle, la femme incarne la joie, la douceur et la beauté. Elle incarne, tout simplement, la vie dans son éclat de lumières et de couleurs.

Souha Antit, originaire de Tunis, est âgée de 24 ans. Étudiante en médecine dentaire et artiste peintre autodidacte, elle s’est passionnée pour la peinture depuis son plus jeune âge. Elle s’est initiée à la peinture acrylique dès 13 ans et de 2016 à 2020, elle a participé à 6 expositions collectives en Tunisie. Pendant cette période, elle a confronté son expérience avec celles des autres artistes de sa génération et, ce faisant, acquis une plus grande maîtrise de ses techniques et affiné son style porté par une boulimie de couleurs et de lumières toute méditerranéenne.