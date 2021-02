Tunisie : Don médical de 4 millions de dollars en provenance des États-Unis

Via un communiqué publié ce mardi, 23 février 2021, l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Tunisie a annoncé que le gouvernement américain a décidé de faire don médical à son homologue tunisien, d’une valeur de 4 millions de dollars (soit plus de 10 millions de dinars), et ce, via l’Agence américaine pour le développement international (Usaid).

Ce don sera sous forme de matériel de laboratoire et de gestion des cas, qui permettront d’accroître la capacité des 33 hôpitaux régionaux tunisiens à faire face à la Covid-19.

Plus concrètement, le don se compose de 55 congélateurs verticaux, 270 générateurs d’oxygène à haut débit, 308 stations de perfusion modulaires, 200 oxymètres, 110 machines de désinfection des surfaces, 20 unités de traitement de l’eau et 66 vidéo-laryngoscopes, précise l’ambassade.

Le premier lot a déjà été envoyé en coopération avec le Bureau des nations unies pour les services d’appui aux projets (Unops), selon la même source.

Notons que depuis le début de la pandémie, il y a un peu moins d’un an, le gouvernement américain a accordé à la Tunisie des dons de plus de 36 millions de dollars (soit plus de 98 millions de dinars).

C. B. Y.