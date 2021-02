Tunisie : Les agents de la douane observeront «un jour de colère»

Les agents de la douane, qui sont en sit-in ouvert depuis le 9 février 2021, ont décidé d’observer «une journée de colère», le 5 mars prochain, annonce le Syndicat unifié des agents de la douane.

Dans un communiqué publié ce mercredi 24 février 2021, le syndicat a rappelé que les douaniers protestent contre «le mépris dont fait preuve le gouvernement à l’égard des revendications de ce corps».

Ces revendications portent, essentiellement, sur la rectification du cursus professionnel sur la base du décret 33-36 de 2014, l’ajustement de la prime du risque et des heures supplémentaires et l’octroi d’une promotion supplémentaire aux participants à la «bataille de Ben Guerdane», l’accélération de la promulgation des décrets gouvernementaux, dont le premier fixera la retraite à l’âge de 57 ans, au maximum, et la bonification des diplômes techniques et scientifiques, rapporte l’agence TAP.

Le syndicat annonce aussi que parallèlement au sit-in ouvert en cours, qui a lieu devant le siège du ministère des Finances, des sit-in supplémentaires auront lieu à partir de demain, jeudi 25 février, et durant une semaine, dans les directions et bureaux régionaux, les aéroports et les points de transit frontaliers.

C. B. Y.