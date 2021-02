La poésie d’Afrique du Nord dans un numéro spécial de la revue ‘‘Yale French Studies’’

Vient de paraître à Yale University, aux Etats-Unis, un numéro important de la revue ‘‘Yale French Studies’’ (n° 137-138) consacré à la poésie d’Afrique du Nord.

De nombreux auteurs et contributeurs ont apporté leur concours à ce travail critique, exigeant et qui donne une place plus juste de la poésie au sein des littératures du Maghreb. Parmi les poètes et auteurs, Tahar Ben Jelloun, Tahar Bekri, Mohammed Dib, Jalel El Gharbi, Abdelkébir Khatibi, Salah Garmadi, Tahar Hammami, Mohammed Khaïreddine, Samira Negrouche, Jean Sénac, Habib Tengour, Kateb Yacine… Des œuvres d’artistes accompagnent les études.

(Yale University Press, P.O. Box 209040 New Haven, Connecticut 06520-0940).